Надаль сделал прогноз на полуфинал «Мастерса» в Мадриде между Джоковичем и Алькарасом

21-кратный победитель турниров «Большого шлема», испанец Рафаэль Надаль сделал прогноз на полуфинальный матч «Мастерса» в Мадриде между Новаком Джоковичем и Карлосом Алькарасом.
«Я не смотрел ни одной игры Новака на этом турнире. Не знаю, что произойдёт, когда один из лучших теннисистов в истории встретится с молодым парнем, который играет на очень высоком уровне.
Карлос может победить. Я не вижу конкретных причин, почему он не может этого сделать. Хотя, конечно, он не сможет позволить себе такой спад, как во втором сете в матче со мной.
У него многое зависит от настроения, когда он на адреналине, он практически неудержим. И, конечно, он ошибается, потому что играет очень рискованно. Думаю, по уровню он способен победить кого угодно, в этом нет сомнений», — приводит слова Надаля Eurosport.co.uk.
Как россияне обыгрывали Короля грунта Рафаэля Надаля
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