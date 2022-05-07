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Надаль сделал прогноз на полуфинал «Мастерса» в Мадриде между Джоковичем и Алькарасом

Надаль сделал прогноз на полуфинал «Мастерса» в Мадриде между Джоковичем и Алькарасом
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21-кратный победитель турниров «Большого шлема», испанец Рафаэль Надаль сделал прогноз на полуфинальный матч «Мастерса» в Мадриде между Новаком Джоковичем и Карлосом Алькарасом.

«Я не смотрел ни одной игры Новака на этом турнире. Не знаю, что произойдёт, когда один из лучших теннисистов в истории встретится с молодым парнем, который играет на очень высоком уровне.

Карлос может победить. Я не вижу конкретных причин, почему он не может этого сделать. Хотя, конечно, он не сможет позволить себе такой спад, как во втором сете в матче со мной.

У него многое зависит от настроения, когда он на адреналине, он практически неудержим. И, конечно, он ошибается, потому что играет очень рискованно. Думаю, по уровню он способен победить кого угодно, в этом нет сомнений», — приводит слова Надаля Eurosport.co.uk.

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