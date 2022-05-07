Чесноков: Рублёв может быть фаворитом «Ролан Гаррос» — на грунте он играет очень прилично

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков оценил шансы россиянина Андрея Рублёва на победу в «Ролан Гаррос».
«Нет ничего страшного в том, что Рублёв проиграл Циципасу. Если бы Андрей вышел против Циципаса и играл как в первом матче, то проиграл бы 6:2, 6:2. В Мадриде с каждым матчем Рублёв играл лучше и лучше. Обидно, что он проиграл греку, потому что в полуфинале Андрей мог сыграть ещё более ярко и интересно.
Впереди очень интересный турнир супердевятки в Риме и «Ролан Гаррос». Нужно обратить внимание на эти турниры. Каждый игрок всегда готовит себя к «Гарросу». Не буду зарекаться, но Рублёв может быть фаворитом «Ролан Гаррос». У него нет явного преимущества, чтобы выиграть, но он может пройти далеко. Этот сезон на грунте он играет очень прилично и резво», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Как россияне обыгрывали Короля грунта Рафаэля Надаля
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