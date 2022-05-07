Тарпищев объяснил, чего не хватило Рублёву для победы над Циципасом в Мадриде

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение россиянина Андрея Рублёва в четвертьфинале грунтового турнира в Мадриде.

Рублёв уступил греку Стефаносу Циципасу со счётом 3:6, 6:2, 4:6.

«В первом сете Рублёв проиграл начало. Во втором сете Андрей смог переломить ход игры, играл лучше Циципаса. В начале третьего сета надо было дожимать соперника — этого не хватило Рублёву, чтобы довести матч до победы. Если бы Андрей играл начало третьего сета, как концовку второго, то он бы выиграл этот матч. Потом начались перепады, ряд обидных ошибок на своей подаче — это решило исход встречи. Вторую половину матча Рублёв играл лучше, чем Циципас.

Рублёв играет в одном стиле: агрессивно, довольно прямолинейно, старается всё время давить. Решает роль только стабильность этой игры. Если бы Андрей играл ровно, всё было бы по-другому. Качество игры было выше среднего, Андрей имел игровое преимущество. Жалко, что он его не реализовал», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.