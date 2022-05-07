Зверев назвал лучшего грунтовика в мире на данный момент. Это не Надаль

Третья ракетка мира Александр Зверев назвал лучшего теннисиста на грунтовом покрытии на данный момент.
«Рафа возвращается, Новак набирает ход, но мне кажется, что прямо сейчас Стефанос Циципас — лучший грунтовик в мире. Мне нужно будет показать максимум, чтобы иметь шансы. Но я с нетерпением жду матча, потому что в Монте-Карло он меня обыграл довольно легко. Надеюсь, получится это изменить», — приводит слова Зверева официальный сайт ATP.
Напомним, вчера Зверев обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:3, 7:5 в четвертьфинале грунтового «Мастерса» в Мадриде.
Сегодня, 7 мая, Александр сыграет с Циципасом в полуфинале турнира. Их матч пройдёт на центральном корте стадиона «Каха Махика» и начнётся в 22:00 мск.
Как россияне обыгрывали Короля грунта Рафаэля Надаля
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