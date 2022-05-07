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Зверев назвал лучшего грунтовика в мире на данный момент. Это не Надаль

Зверев назвал лучшего грунтовика в мире на данный момент. Это не Надаль
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Третья ракетка мира Александр Зверев назвал лучшего теннисиста на грунтовом покрытии на данный момент.

«Рафа возвращается, Новак набирает ход, но мне кажется, что прямо сейчас Стефанос Циципас — лучший грунтовик в мире. Мне нужно будет показать максимум, чтобы иметь шансы. Но я с нетерпением жду матча, потому что в Монте-Карло он меня обыграл довольно легко. Надеюсь, получится это изменить», — приводит слова Зверева официальный сайт ATP.

Напомним, вчера Зверев обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:3, 7:5 в четвертьфинале грунтового «Мастерса» в Мадриде.

Сегодня, 7 мая, Александр сыграет с Циципасом в полуфинале турнира. Их матч пройдёт на центральном корте стадиона «Каха Махика» и начнётся в 22:00 мск.

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