Джокович: старики ещё здесь. У нас есть опыт, и мы постараемся погонять молодых по корту

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович оценил расклады сил в ATP туре.
«Из-за всех обстоятельств в этом году я ценю свой выход в полуфинал турнира в «Мадриде» больше, чем раньше. Я по-прежнему мотивирован на то, чтобы играть и бороться с молодыми ребятами. Конечно, прошла смена поколений, но старики ещё здесь. У нас есть опыт, и мы постараемся погонять молодых по корту. Могу уверенно вам сказать, что буду играть, пока получаю от этого удовольствие», — приводит слова Джоковича Eurosport.co.uk.
Сегодня, 7 мая, в 17:00 мск Джокович сразится с 19-летним Карлосом Алькарасом в полуфинале грунтового «Мастерса» в Мадриде. Вчера Алькарас обыграл Рафаэля Надаля в четвертьфинале (6:2, 1:6, 6:3).
Как россияне обыгрывали Короля грунта Рафаэля Надаля
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