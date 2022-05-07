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Новак Джокович — Карлос Алькарас: текстовая онлайн-трансляция встречи «Мастерса» в Мадриде

Новак Джокович — Карлос Алькарас: текстовая онлайн-трансляция встречи «Мастерса» в Мадриде
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Сегодня, 7 мая, в Мадриде (Испания) состоится полуфинальный матч грунтового «Мастерса», в котором сыграют первая ракетка мира, серб Новак Джокович и 9-й номер мужского мирового рейтинга, представитель Испании Карлос Алькарас. Поединок пройдёт на основном корте стадиона «Каха Махика» и начнётся в 17:00 мск.

Этот матч станет первым для теннисистов в очном противостоянии. Отметим, что 19-летний Алькарас в четвертьфинале турнира в Мадриде обыграл 21-кратного победителя турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля (6:2, 1:6, 6:3).

Победитель встречи между Джоковичем и Алькарасом сразится с финале с лучшим теннисистом из второй полуфинальной пары Стефанос Циципас (Греция) — Александр Зверев (Германия).

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Новак Джокович — Карлос Алькарас на «Мастерсе» в Мадриде

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