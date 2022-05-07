Надаль: мечтаю прибыть на РГ достаточно здоровым и готовым. Почему бы снова не побороться?

21-кратный победитель турниров «Большого шлема», испанец Рафаэль Надаль ответил на вопрос о возвращении в тур после стрессового перелома ребра.

«Всё восстанавливается с помощью времени и матчей. Это действительность. Нужно идти по этому пути с правильными настроем. Когда возвращаешься после такого периода, который был у меня, нужно принимать всё случившееся и целеустремлённо двигаться вперёд. Потому что более долгие цели важнее печали, которую может вызывать это поражение.

Сейчас я мечтаю только о том, чтобы прибыть на «Ролан Гаррос» достаточно здоровым и готовым для борьбы на высочайшем уровне. Если это получится, то я знаю, что много раз хорошо выступал на этом турнире. Очень хорошо знаю это место. И почему бы мне снова не побороться?» — цитирует Надаля официальный сайт ATP.

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