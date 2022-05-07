«Оказывается, такие люди меня знают». Алькарас — о встрече с королём Испании в Мадриде

Девятая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас высказался о встрече с королём Испании. Филипп VI присутствовал на матче 19-летнего теннисиста с Рафаэлем Надалем на «Мастерсе» в Мадриде, а затем провёл небольшую встречу со спортсменами.

«Непросто играть, когда на трибунах такой человек, но я стараюсь об этом не думать. Просто фокусируюсь на матче и на том, что мне нужно сделать.

Круто, оказывается, что такие люди меня знают. Знают мою игру. Но да, в то же время играть так сложнее», — приводит слова Алькараса Eurosport.co.uk.

Напомним, в четвертьфинале турнира в Мадриде Алькарас обыграл 21-кратного победителя турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля (6:2, 1:6, 6:3). Сегодня, 7 мая, 19-летний теннисист сразится с Новаком Джоковичем во встрече за выход в финал соревнований.

Игра Джоковича и Алькараса начнётся в 17:00 мск.

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