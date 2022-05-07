«Оказывается, такие люди меня знают». Алькарас — о встрече с королём Испании в Мадриде

Девятая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас высказался о встрече с королём Испании. Филипп VI присутствовал на матче 19-летнего теннисиста с Рафаэлем Надалем на «Мастерсе» в Мадриде, а затем провёл небольшую встречу со спортсменами.
«Непросто играть, когда на трибунах такой человек, но я стараюсь об этом не думать. Просто фокусируюсь на матче и на том, что мне нужно сделать.
Круто, оказывается, что такие люди меня знают. Знают мою игру. Но да, в то же время играть так сложнее», — приводит слова Алькараса Eurosport.co.uk.
Напомним, в четвертьфинале турнира в Мадриде Алькарас обыграл 21-кратного победителя турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля (6:2, 1:6, 6:3). Сегодня, 7 мая, 19-летний теннисист сразится с Новаком Джоковичем во встрече за выход в финал соревнований.
Игра Джоковича и Алькараса начнётся в 17:00 мск.
Как россияне обыгрывали Короля грунта Рафаэля Надаля:
- 7 мая 2022
-
16:39
-
16:14
-
14:52
-
14:00
-
13:50
-
13:37
-
11:59
-
11:37
-
10:56
-
10:54
-
10:04
-
09:57
-
09:46
-
05:45
-
03:10
-
02:08
-
00:32
- 6 мая 2022
-
23:48
-
23:34
-
23:29
-
23:12
-
22:43
-
22:20
-
21:08
-
20:39
-
19:45
-
17:00
-
16:34
-
16:01
-
15:02
-
14:53
-
14:40
-
14:10
-
14:01
-
14:00