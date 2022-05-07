«Знаю его с 12 лет. Он познакомился с отцом в университете». Циципас — о своём психологе

Пятая ракетка мира грек Стефанос Циципас ответил, чем ему помогает работа с личным психологом.
«Я чувствую, что тело расслаблено, не испытываю никакой зажатости на корте. Я над этим работаю. Чувствую себя полностью сфокусированным и не думаю о будущем или прошлом. Это здорово. Это результат работы, ежедневных упражнений.
Мне с этим помогает один человек. Костас. Я его знаю с 10 лет? Может, с 12? Да, он увидел меня на кортах в Греции, когда мне было 12. Я играл турниры, и он был первым, кто пришёл на мой матч. С моим отцом они познакомились ещё в университете, задолго до моего рождения.
Костас – психолог. Кто ты ещё, Костас? Спортивный психолог и советник? Он человек.
С Костасом мы работаем очень давно, но не очень много. Однако он мне помогает с упражнениями, мы делаем их каждый день. В этом году мы вместе поедем на большинство турниров», — цитирует Циципаса Eurosport.co.uk.
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