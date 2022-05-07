Мартина Навратилова рассказала, в чём Карлос Алькарас сильнее Новака Джоковича

Бывшая первая ракетка мира, 18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мартина Навратилова сравнила испанца Карлоса Алькараса с 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

«Для меня Алькарас – это лучшая версия Джоковича. Он двигается так же хорошо, как Новак, но лучше бьёт по мячу. Мощнее всего, что я видела ранее. Он бросает вызов законам гравитации на корте», — приводит слова Навратиловой We Love Tennis со ссылкой на Prime Video.

В данный момент Джокович борется с 19-летним Алькарасом за выход в финал грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Пока счёт встречи 5:5 в первом сете. Отметим, что это их первое очное сражение в истории.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Новак Джокович — Карлос Алькарас на «Мастерсе» в Мадриде