Зверев работал над второй подачей ночью, сразу после победы над Оже-Альяссимом в Мадриде

Олимпийский чемпион 2020 года, третья ракетка мира немец Александр Зверев тренировался сразу после выхода в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), действующим чемпионом которого он является.

Об этом сообщил двукратный финалист «Ролан Гаррос», бывшая вторая ракетка мира, испанец Алекс Корретха в своих социальных сетях.

«Саша Зверев работает над второй подачей в 0:55 ночи после победы над Оже-Альяссимом и выхода в полуфинал «Мастерса» в Мадриде! Очень впечатляет!» — написал Корретха.

Напомним, в четвертьфинале Зверев (2) со счётом 6:3, 7:5 обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима (8). За выход в финал он поборется с греком Стефаносом Циципасом (4).

Примечательно, что последние несколько месяцев Зверев работает с бывшим испанским теннисистом, двукратным чемпионом «Ролан Гаррос» Серхи Бругерой. Большую часть карьеры немец тренировался под руководством отца Александра Зверева-старшего.