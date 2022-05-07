Зверев работал над второй подачей ночью, сразу после победы над Оже-Альяссимом в Мадриде

Олимпийский чемпион 2020 года, третья ракетка мира немец Александр Зверев тренировался сразу после выхода в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), действующим чемпионом которого он является.
Об этом сообщил двукратный финалист «Ролан Гаррос», бывшая вторая ракетка мира, испанец Алекс Корретха в своих социальных сетях.
«Саша Зверев работает над второй подачей в 0:55 ночи после победы над Оже-Альяссимом и выхода в полуфинал «Мастерса» в Мадриде! Очень впечатляет!» — написал Корретха.
Напомним, в четвертьфинале Зверев (2) со счётом 6:3, 7:5 обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима (8). За выход в финал он поборется с греком Стефаносом Циципасом (4).
Примечательно, что последние несколько месяцев Зверев работает с бывшим испанским теннисистом, двукратным чемпионом «Ролан Гаррос» Серхи Бругерой. Большую часть карьеры немец тренировался под руководством отца Александра Зверева-старшего.
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