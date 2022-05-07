19-летний Карлос Алькарас вышел в финал «Мастерса» в Мадриде, одолев Новака Джоковича

Девятая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал первым финалистом грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).
В полуфинальном поединке 19-летний Алькарас (7) обыграл 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», первую ракетку мира серба Новака Джоковича (1) со счётом 6:7 (5:7), 7:5, 7:6 (7:5). Встреча продлилась 3 часа 38 минут. Алькарас 4 раза подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 10. На счету Джоковича — 8 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.
Соперником Алькараса в финале станет победитель встречи Александр Зверев (Германия, 2) – Стефанос Циципас (Греция, 4).
Общий призовой фонд соревнований составил € 6 575 560. Действующим чемпионом турнира является Зверев.
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