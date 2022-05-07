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19-летний Карлос Алькарас вышел в финал «Мастерса» в Мадриде, одолев Новака Джоковича

19-летний Карлос Алькарас вышел в финал «Мастерса» в Мадриде, одолев Новака Джоковича
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Девятая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал первым финалистом грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

В полуфинальном поединке 19-летний Алькарас (7) обыграл 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», первую ракетку мира серба Новака Джоковича (1) со счётом 6:7 (5:7), 7:5, 7:6 (7:5). Встреча продлилась 3 часа 38 минут. Алькарас 4 раза подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 10. На счету Джоковича — 8 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.

Соперником Алькараса в финале станет победитель встречи Александр Зверев (Германия, 2) – Стефанос Циципас (Греция, 4).

Общий призовой фонд соревнований составил € 6 575 560. Действующим чемпионом турнира является Зверев.

Мадрид (м). 1/2 финала
07 мая 2022, суббота. 17:25 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		5 6 5
6 5 		7 7 7
         
Карлос Алькарас
9
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
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