Алькарас первым в истории обыграл Надаля и Джоковича в двух матчах подряд на грунте

19-летний испанец Карлос Алькарас стал первым теннисистом в истории, кому удалось обыграть соотечественника Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича в двух матчах подряд на грунтовом покрытии.

Это произошло на турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). В четвертьфинале Алькарас обыграл Надаля со счётом 6:2, 1:6, 6:3. А в следующем, полуфинальном поединке – Джоковича со счётом 6:7 (5:7), 7:5, 7:6 (7:5).

Ранее неудачные попытки достигнуть подобного результата совершали несколько игроков. Единожды – британец Энди Маррей (Мадрид, 2017 год) и грек Стефанос Циципас (Мадрид, 2019 год). Дважды – швейцарец Роджер Федерер (Монте-Карло, 2008 и «Ролан Гаррос», 2011). Четырежды – австриец Доминик Тим (Рим, 2017; «Ролан Гаррос», 2017; Монте-Карло, 2018 и «Ролан Гаррос», 2019).