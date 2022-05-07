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«Нет ни печали, ни сожаления». Жиль Симон объявил, что завершит карьеру после этого сезона

«Нет ни печали, ни сожаления». Жиль Симон объявил, что завершит карьеру после этого сезона
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Бывшая шестая ракетка мира французский теннисист Жиль Симон объявил, что завершит профессиональную карьеру по окончании текущего сезона.

«Это было волшебное, чудесное и необыкновенное приключение. Оно завершится в конце года. Огромное спасибо всем, кто сделал это возможным. Нет ни печали, ни сожаления. Просто желание оставить всё, что у меня осталось. В каждой игре. До конца», — написал Симон в своих социальных сетях.

Симону 37 лет. За карьеру он выиграл 14 турниров на уровне ATP в одиночном разряде. Лучший результат Жиля на турнирах «Большого шлема» — четвертьфиналы Открытого чемпионата Австралии (2009 год) и Уимблдона (2015). Также француз является финалистом Кубка Дэвиса 2010 года.

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