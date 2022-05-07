«Нет ни печали, ни сожаления». Жиль Симон объявил, что завершит карьеру после этого сезона

Бывшая шестая ракетка мира французский теннисист Жиль Симон объявил, что завершит профессиональную карьеру по окончании текущего сезона.

«Это было волшебное, чудесное и необыкновенное приключение. Оно завершится в конце года. Огромное спасибо всем, кто сделал это возможным. Нет ни печали, ни сожаления. Просто желание оставить всё, что у меня осталось. В каждой игре. До конца», — написал Симон в своих социальных сетях.

Симону 37 лет. За карьеру он выиграл 14 турниров на уровне ATP в одиночном разряде. Лучший результат Жиля на турнирах «Большого шлема» — четвертьфиналы Открытого чемпионата Австралии (2009 год) и Уимблдона (2015). Также француз является финалистом Кубка Дэвиса 2010 года.