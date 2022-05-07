Карлос Алькарас прокомментировал победу над Новаком Джоковичем в Мадриде
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Девятая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу в полуфинальном матче с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем на турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).
Алькарас (7) обыграл 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Джоковича (1) со счётом 6:7 (5:7), 7:5, 7:6 (7:5).
«Невероятно обыграть первую ракетку мира, особенно здесь, в Мадриде. Стояла такая атмосфера, которую я не забуду никогда. Этот результат отражает всю проделанную нами работу и уровень игры, который я поднимал по ходу турнира», — сказал Алькарас в интервью на корте.
Соперником Алькараса в финале станет победитель встречи Александр Зверев (Германия, 2, действующий чемпион) – Стефанос Циципас (Греция, 4).
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