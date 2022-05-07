Алькарас — самый молодой теннисист, обыгравший первую ракетку мира, после Надаля
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Девятая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал самым молодым игроком, которому удалось обыграть первую ракетку мира, после соотечественника Рафаэля Надаля.
Ранее 19-летний Алькарас (7) в полуфинале грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания) обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича со счётом 6:7 (5:7), 7:5, 7:6 (7:5). Карлосу 19 лет и 2 дня.
Надаль же на «Ролан Гаррос» 2005 года обыграл первого номера рейтинга швейцарца Роджера Федерера в день своего 19-летия. То есть до повторения рекорда Рафаэля Алькарасу не хватило всего двух дней.
Соперником Алькараса в финале станет победитель встречи Александр Зверев (Германия, 2, действующий чемпион) – Стефанос Циципас (Греция, 4).
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