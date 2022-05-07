Алькарас — самый молодой теннисист, обыгравший первую ракетку мира, после Надаля

Девятая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал самым молодым игроком, которому удалось обыграть первую ракетку мира, после соотечественника Рафаэля Надаля.

Ранее 19-летний Алькарас (7) в полуфинале грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания) обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича со счётом 6:7 (5:7), 7:5, 7:6 (7:5). Карлосу 19 лет и 2 дня.

Надаль же на «Ролан Гаррос» 2005 года обыграл первого номера рейтинга швейцарца Роджера Федерера в день своего 19-летия. То есть до повторения рекорда Рафаэля Алькарасу не хватило всего двух дней.

Соперником Алькараса в финале станет победитель встречи Александр Зверев (Германия, 2, действующий чемпион) – Стефанос Циципас (Греция, 4).