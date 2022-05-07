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Карлос Алькарас — на вопрос, есть ли предел его возможностей: думаю, нет

Карлос Алькарас — на вопрос, есть ли предел его возможностей: думаю, нет
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Девятая ракетка мира 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас ответил, есть ли предел того, чего он может достигнуть.

«Думаю, нет (улыбается). Я просто стараюсь добиваться результатов, показывать хорошую игру на каждом турнире, бороться с лучшими в мире. Завтра я сыграю в финале, как и в Майами. Я очень рад выйти в свой второй финал «Мастерса», — сказал Алькарас после матча.

Напомним, Алькарас стал первым теннисистом в истории, кому удалось обыграть соотечественника Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича в двух матчах подряд на грунтовом покрытии. Это произошло на турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). В четвертьфинале Алькарас обыграл Надаля со счётом 6:2, 1:6, 6:3. А в следующем, полуфинальном поединке – Джоковича со счётом 6:7 (5:7), 7:5, 7:6 (7:5).

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