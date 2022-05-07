Новак Джокович прокомментировал поражение от Карлоса Алькараса в полуфинале Мадрида

Первая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал поражение в полуфинальном матче с 19-летним испанцем Карлосом Алькарасом на «Мастерсе» в Мадриде (Испания). Встреча завершилась со счётом 6:7 (5:7), 7:5, 7:6 (7:5) в пользу Алькараса.

«Что ж, поздравляю Карлоса. Он невероятно хорошо держал себя в руках в эмоциональные моменты. То, что человек в таком возрасте играет так зрело и мужественно, — впечатляет. Он заслужил эту победу. У меня было много шансов, это был фантастический матч. Отличная битва. Но я определённо разочарован тем, что не смог использовать свои шансы во втором сете. В третьей партии у меня было много брейк-пойнтов. Просто, да, я не смог извлечь выгоду тогда, когда это было необходимо. Он же это делал. Я много раз отдавал ему очки бесплатно. Его удар и высота мяча здесь очень мощны, было трудно справиться с мячом. Он подавал так, чтобы занять хорошую для себя позицию. Мне не удалось с этим хорошо справиться», — сказал Джокович на послематчевой пресс-конференции.