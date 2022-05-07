Онс Жабер стала победительницей турнира WTA-1000 в Мадриде

10-я ракетка мира представительница Туниса Онс Жабер стала чемпионкой грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Для Жабер это второй титул на уровне WTA.

В решающем матче Жабер (8) обыграла американку Джессику Пегулу (12) со счётом 7:5, 0:6, 6:2. Встреча продлилась 1 час 57 минут. Жабер 5 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Пегулы — 1 эйс, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнта из 7.

По ходу соревнований Жабер обыграла итальянку Ясмине Паолини, россиянку Варвару Грачёву (Q), швейцарку Белинду Бенчич (11), румынку Симону Халеп и ещё одну россиянку Екатерину Александрову (Q).

За победу в соревнованиях Онс получит более € 1 млн. В 2021 году титул завоевала белоруска Арина Соболенко, выбывшая из текущего розыгрыша в первом же круге.