Онс Жабер стала победительницей турнира WTA-1000 в Мадриде

10-я ракетка мира представительница Туниса Онс Жабер стала чемпионкой грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Для Жабер это второй титул на уровне WTA.
В решающем матче Жабер (8) обыграла американку Джессику Пегулу (12) со счётом 7:5, 0:6, 6:2. Встреча продлилась 1 час 57 минут. Жабер 5 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Пегулы — 1 эйс, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнта из 7.
По ходу соревнований Жабер обыграла итальянку Ясмине Паолини, россиянку Варвару Грачёву (Q), швейцарку Белинду Бенчич (11), румынку Симону Халеп и ещё одну россиянку Екатерину Александрову (Q).
За победу в соревнованиях Онс получит более € 1 млн. В 2021 году титул завоевала белоруска Арина Соболенко, выбывшая из текущего розыгрыша в первом же круге.
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