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Зверев обыграл Циципаса и встретится с Алькарасом в финале турнира в Мадриде

Зверев обыграл Циципаса и встретится с Алькарасом в финале турнира в Мадриде
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Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в финал турнира в Мадриде. На стадии полуфинала он обыграл греческого теннисиста Стефаноса Циципаса со счётом 6:4, 3:6, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 55 минут. За это время Зверев сделал 4 подачи навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3 из 5 брейк-пойнта. На счету Циципаса 1 эйс и 1 реализованный брейк-пойнт.
В финале турнира Зверев сыграет с с 19-летним испанцем Карлосом Алькарасом, который в полуфинальном матче обыграл первую ракетку мира, серба Новака Джоковича. Отметим, ранее на этом турнире Алькарас победил испанца Рафаэля Надаля.

Общий призовой фонд соревнований составил € 6 575 560. Действующим чемпионом турнира является немец Александр Зверев, который в финальном матче прошлого года обыграл итальянца Маттео Берреттини.

Мадрид (м). 1/2 финала
08 мая 2022, воскресенье. 00:15 МСК
Стефанос Циципас
5
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 2
6 		3 6
         
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
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