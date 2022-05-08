Зверев обыграл Циципаса и встретится с Алькарасом в финале турнира в Мадриде

Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в финал турнира в Мадриде. На стадии полуфинала он обыграл греческого теннисиста Стефаноса Циципаса со счётом 6:4, 3:6, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 55 минут. За это время Зверев сделал 4 подачи навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3 из 5 брейк-пойнта. На счету Циципаса 1 эйс и 1 реализованный брейк-пойнт.

В финале турнира Зверев сыграет с с 19-летним испанцем Карлосом Алькарасом, который в полуфинальном матче обыграл первую ракетку мира, серба Новака Джоковича. Отметим, ранее на этом турнире Алькарас победил испанца Рафаэля Надаля.

Общий призовой фонд соревнований составил € 6 575 560. Действующим чемпионом турнира является немец Александр Зверев, который в финальном матче прошлого года обыграл итальянца Маттео Берреттини.