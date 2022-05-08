Стефанос Циципас обвинил судью в предвзятости после предупреждения за коучинг

Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас обвинил судью в предвзятости по ходу полуфинального матча на «Мастерсе» в Мадриде (Испания), где он встречался с немцем Александром Зверевым.
Напомним, действующий чемпион Зверев (2) обыграл Циципаса (4) со счётом 6:4, 3:6, 6:2.
Циципас получил предупреждение за коучинг.
Судья: Ты собирался подавать, и он (отец и тренер Стефаноса Апостолос Циципас) заговорил. Уже после того, как сказал какие-то слова поддержки. Я считаю это подсказкой.
Циципас: Я разговаривал с Седриком (Мурье, супервайзером ATP) в Барселоне. Он мне сказал, что это не считается, – потому что мой соперник делал то же самое.
Судья: Подсказки запрещены правилами, поэтому я должен вынести предупреждение.
Циципас: Ладно. Ладно. Я потом ему видео покажу. У нас одни правила на всех. Другим игрокам тоже нужно давать предупреждения. И ты знаешь, о ком я.
Отметим, что на турнире ATP-500 в Барселоне (Испания) Циципас проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в четвертьфинальной стадии.
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