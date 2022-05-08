Онс Жабер — о титуле в Мадриде: перед финалом нервничала, пыталась дышать как беременная

Десятая ракетка мира представительница Туниса Онс Жабер прокомментировала чемпионство на турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В финале соревнований Онс (8) обыграла американку Джессику Пегулу (12) со счётом 7:5, 0:6, 6:2.

«Честно говоря, я до сих пор не могу в это поверить. После победы в полуфинале я пережила бурю эмоций. Очень нервничала, пыталась дышать как беременная.

Очень не хотелось снова разочароваться. Я так рада, что не пришлось долго ждать титула, потому что я была расстроена после Чарльстона и Штутгарта. Я была очень близка к титулам и знаю, что играла очень хорошо.

Я очень много работаю, и это приносит результаты. Даже не могу сейчас описать свои чувства», — сказала Жабер на послематчевой пресс-конференции.

В Чарльстоне Жабер проиграла в финале швейцарке Белинде Бенчич, в Штутгарте – в четвертьфинале испанке Пауле Бадосе.