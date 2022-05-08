Карлос Алькарас отказался называть теннисиста, которого считает лучшим в мире прямо сейчас

Девятая ракетка мира 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас ответил на вопрос, кто является лучшим игроком мира – серб Новак Джокович или испанец Рафаэль Надаль.
Ранее Карлос по очереди обыграл сначала Надаля (со счётом 6:2, 1:6, 6:3), а потом Джоковича (со счётом 6:7 (5:7), 7:5, 7:6 (7:5)), тем самым юный испанец вышел в финал «Мастерса» в Мадриде (Испания).
«Ну Джокович, потому что он первая ракетка мира. Но я не знаю, что сказать. Они оба лучшие в истории. Не знаю, как сказать, кто лучший. Если хотите, могу сказать, что в рейтинге Джокович первый», — сказал Алькарас на послематчевой пресс-конференции.
Также Карлоса попросили назвать сильнейшего теннисиста на данный момент.
«Я не буду отвечать. Я знаю, но не буду говорить. Мне удалось обыграть первую ракетку мира, но я всё ещё девятый. Впереди меня ещё восемь игроков», — сказал Алькарас.
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