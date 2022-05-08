Джокович опубликовал пост после поражения в Мадриде, обратившись к Алькарасу

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович опубликовал в социальных сетях пост после поражения от 19-летнего испанца Карлоса Алькараса в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

Напомним, встреча завершилась со счётом 6:7 (5:7), 7:5, 7:6 (7:5) в пользу Алькараса.

Фото: из личного архива Новака Джоковича

Фото: из личного архива Новака Джоковича

«В будущем этого таланта ждут великие свершения. Удачи в финале, Карлос! Большое спасибо, Мадрид (на испанском языке)!» — подписал фото с матча Джокович.

Отметим, что Алькарас стал первым теннисистом в истории, кому удалось обыграть соотечественника Рафаэля Надаля и Джоковича в двух матчах подряд на грунтовом покрытии.

За титул в Мадриде Алькарас (7) сразится с действующим чемпионом немцем Александром Зверевым (2). Встреча пройдёт сегодня, 8 мая.