Джокович опубликовал пост после поражения в Мадриде, обратившись к Алькарасу

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович опубликовал в социальных сетях пост после поражения от 19-летнего испанца Карлоса Алькараса в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).
Напомним, встреча завершилась со счётом 6:7 (5:7), 7:5, 7:6 (7:5) в пользу Алькараса.
Фото: из личного архива Новака Джоковича
Фото: из личного архива Новака Джоковича
«В будущем этого таланта ждут великие свершения. Удачи в финале, Карлос! Большое спасибо, Мадрид (на испанском языке)!» — подписал фото с матча Джокович.
Отметим, что Алькарас стал первым теннисистом в истории, кому удалось обыграть соотечественника Рафаэля Надаля и Джоковича в двух матчах подряд на грунтовом покрытии.
За титул в Мадриде Алькарас (7) сразится с действующим чемпионом немцем Александром Зверевым (2). Встреча пройдёт сегодня, 8 мая.
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