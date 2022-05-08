Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джим Курье: ходят слухи, что в Мадриде Надаль хромал, когда шёл на пресс-конференцию

Джим Курье: ходят слухи, что в Мадриде Надаль хромал, когда шёл на пресс-конференцию
Комментарии

Экс первая ракетка мира американец Джим Курье оценил выступление 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля на турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

Напомним, в конце марта врачи диагностировали у 34-летнего Рафаэля стрессовую трещину в рёберной дуге. «Мастерс» в Мадриде стал для испанца первым после вынужденного перерыва. На соревнованиях он дошёл до четвертьфинала, где проиграл соотечественнику Карлосу Алькарасу со счётом 2:6, 6:1, 3:6.

«Думаю, во многих отношениях это хороший результат для Рафы, фактически в матче с Алькарасом он был на пару уровней ниже. Он получит четыре выходных дня перед стартом соревнований в Риме. Там высота над уровнем моря будет гораздо более приближена к тем условиям, с которыми он столкнётся на «Ролан Гаррос». У него будет шанс перестроиться, отчасти оценить свою форму, зная, что ребро больше не является его проблемой.

Как его нога? Это вопрос. Я не был уверен в том, что она будет в порядке после двух продолжительных матчей подряд. Ходят слухи, что Рафа хромал, когда шёл на пресс-конференцию. Мы все понимаем, что это может стать для него большой проблемой.

Думаю, учитывая обстоятельства, Рафа может записать эту неделю себе в актив. Он вышел на корт, потренировал выносливость, понял, в каком состоянии его ребро, теперь он нацелен на Рим и «Ролан Гаррос», — приводит слова Курье First Sportz.

Король грунта отступил перед наследником! Карлос Алькарас впервые победил Рафаэля Надаля Король грунта отступил перед наследником! Карлос Алькарас впервые победил Рафаэля Надаля
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022