Джим Курье: ходят слухи, что в Мадриде Надаль хромал, когда шёл на пресс-конференцию

Экс первая ракетка мира американец Джим Курье оценил выступление 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля на турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).
Напомним, в конце марта врачи диагностировали у 34-летнего Рафаэля стрессовую трещину в рёберной дуге. «Мастерс» в Мадриде стал для испанца первым после вынужденного перерыва. На соревнованиях он дошёл до четвертьфинала, где проиграл соотечественнику Карлосу Алькарасу со счётом 2:6, 6:1, 3:6.
«Думаю, во многих отношениях это хороший результат для Рафы, фактически в матче с Алькарасом он был на пару уровней ниже. Он получит четыре выходных дня перед стартом соревнований в Риме. Там высота над уровнем моря будет гораздо более приближена к тем условиям, с которыми он столкнётся на «Ролан Гаррос». У него будет шанс перестроиться, отчасти оценить свою форму, зная, что ребро больше не является его проблемой.
Как его нога? Это вопрос. Я не был уверен в том, что она будет в порядке после двух продолжительных матчей подряд. Ходят слухи, что Рафа хромал, когда шёл на пресс-конференцию. Мы все понимаем, что это может стать для него большой проблемой.
Думаю, учитывая обстоятельства, Рафа может записать эту неделю себе в актив. Он вышел на корт, потренировал выносливость, понял, в каком состоянии его ребро, теперь он нацелен на Рим и «Ролан Гаррос», — приводит слова Курье First Sportz.
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