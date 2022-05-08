Александр Зверев: ничто из того, что Алькарас сделал на этой неделе, меня не удивляет

Олимпийский чемпион 2020 года, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев поделился мнением об испанце Карлосе Алькарасе, с которым сразится за титул на «Мастерсе» в Мадриде (Испания).
Зверев – действующий чемпион соревнований. В полуфинале он обыграл грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:4, 3:6, 6:2.
«Ничто из того, что он сделал на этой неделе, меня не удивляет, потому что я знал, насколько он хорош. В прошлом году после матча в Акапулько (Зверев обыграл Алькараса в первом круге со счётом 6:3, 6:1. – Прим. «Чемпионата») я предсказал, что он войдёт в топ-10 в 2023 году, но он улучшил мою ставку. Нечего добавить, его игра впечатляет, в 19 лет он уже выглядит великим, для него нет никаких ограничений», — сказал Зверев на послематчевой пресс-конференции.
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