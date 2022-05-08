Александр Зверев — Карлос Алькарас: текстовая онлайн-трансляция финала турнира в Мадриде

Сегодня, 8 мая, определится чемпион грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). За престижный титул сразятся третья ракетка мира немец Александр Зверев и девятый номер рейтинга испанец Карлос Алькарас. Поединок поставлен вторым запуском на корте им. Маноло Сантаны после мужского финала в парном разряде и начнётся не раньше 19:30 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Александр Зверев — Карлос Алькарас в финале «Мастерса» в Мадриде.
История личных встреч теннисистов насчитывает два матча, оба прошли в 2021 году, и оба выиграл Зверев. На турнире ATP-500 в Акапулько (Мексика) Зверев обыграл Алькараса в первом круге со счётом 6:3, 6:1. Следующая встреча прошла в Вене (Австрия), игроки встретились в полуфинальной стадии, Александр обыграл Карлоса со счётом 6:3, 6:3.
Отметим, что Зверев – действующий чемпион соревнований в Мадриде. В финале 2021 года он обыграл итальянца Маттео Берреттини со счётом 6:7 (8:10), 6:4, 6:3.
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