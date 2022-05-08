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Стефанос Циципас опубликовал пост после вылета из турнира в Мадриде

Стефанос Циципас опубликовал пост после вылета из турнира в Мадриде
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Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал в социальных сетях своё выступление на турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

Напомним, Циципас дошёл до полуфинала, по ходу турнира обыграв француза Люку Пуя (156), болгарина Григора Димитрова (20) и россиянина Андрея Рублёва (8), после чего уступил по итогам трёх сетов 3-му номеру мирового рейтинга, немцу Александру Звереву.

«Вы можете покинуть Мадрид, но он никогда не оставит вас», – написал спортсмен.

Финал соревнований в Мадриде, призовой фонд которых в этом году составил € 6 744 165, пройдёт сегодня, 8 мая. За титул поборются Александр Зверев и испанец Карлос Алькарас, ранее обыгравший звёздных Рафаэля Надаля и Новака Джоковича.

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