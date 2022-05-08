Алькарас — о победе над Джоковичем: в такие моменты и определяются лучшие игроки

Девятая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас считает, что матч с лидером сезона и 20-кратным победителем турниров «Большого шлема», сербом Новаком Джоковичем доказал его принадлежность к ведущим игрокам планеты.

Напомним, в полуфинале «Мастерса» в Мадриде (Испания) Алькарас обыграл Джоковича со счётом 6:7 (5:7), 7:5, 7:6 (7:5) по ходу почти четырёхчасового матча.

«Как я и говорил, вы всегда должны находить способ вкатиться в игру. В решающие моменты вы можете увидеть хороших игроков и лучших игроков. И именно в такие моменты и определяется разница между такими парнями, как Джокович, Рафа, Федерер, и всеми остальными», – приводит слова Алькараса ATP Tour.

В финале соревнований, который состоится сегодня, 8 мая, Алькарас встретится с немцем Александром Зверевым.