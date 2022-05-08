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Джокович: в матче с Алькарасом показал свой лучший теннис в нынешнем сезоне

Джокович: в матче с Алькарасом показал свой лучший теннис в нынешнем сезоне
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Сербский теннисист Новак Джокович заявил, что сыграл в лучший теннис в нынешнем сезоне в матче 1/2 финала турнира в Мадриде с испанцем Карлосом Алькарасом. Встреча завершилась победой Алькараса со счётом 6:7 (5:7), 7:5, 7:6 (7:5).

«Я, безусловно, сыграл в очень хороший теннис. Если быть точным, то это мой лучший теннис в нынешнем сезоне. Конечно, чувствуешь себя расстроенным, когда проигрываешь в таком матче. Но я извлеку много позитива из этой недели», — цитирует Джоковича пресс-служба ATP.

Отметим, что Алькарас стал первым теннисистом в истории, кому удалось обыграть соотечественника Рафаэля Надаля и Джоковича в двух матчах подряд на грунтовом покрытии.

За титул в Мадриде Алькарас (7) сразится с действующим чемпионом немцем Александром Зверевым (2). Встреча пройдёт сегодня, 8 мая.

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