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«Он открыт для каждого». Экс первая ракетка мира Халеп — о работе с тренером Уильямс

«Он открыт для каждого». Экс первая ракетка мира Халеп — о работе с тренером Уильямс
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема» и бывшая первая ракетка мира, румынская теннисистка Симона Халеп высказалась о работе с тренером американки Серены Уильямс Патриком Муратоглу в преддверии турнира серии WTA-1000 в Риме (Италия).

«Многое изменилось. Я по-другому стала смотреть на то, что делаю. Хотя мне потребовалось время на то, чтобы перестроиться.

Я доверилась Патрику на сто процентов с самого начала. Мне легко было принять его советы, потому что понимала их пользу. У меня не возникает никаких проблем с тем, чтобы следовать тому, что он говорит. У него куча энергии, и он открыт для каждого. Чему мне стоило бы поучиться, поскольку сама по себе я тихоня», – приводит слова спортсменки WTA.

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