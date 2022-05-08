«Он открыт для каждого». Экс первая ракетка мира Халеп — о работе с тренером Уильямс

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» и бывшая первая ракетка мира, румынская теннисистка Симона Халеп высказалась о работе с тренером американки Серены Уильямс Патриком Муратоглу в преддверии турнира серии WTA-1000 в Риме (Италия).

«Многое изменилось. Я по-другому стала смотреть на то, что делаю. Хотя мне потребовалось время на то, чтобы перестроиться.

Я доверилась Патрику на сто процентов с самого начала. Мне легко было принять его советы, потому что понимала их пользу. У меня не возникает никаких проблем с тем, чтобы следовать тому, что он говорит. У него куча энергии, и он открыт для каждого. Чему мне стоило бы поучиться, поскольку сама по себе я тихоня», – приводит слова спортсменки WTA.