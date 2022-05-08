Российский теннисист Аслан Карацев прервал неприятную серию поражений. Российский теннисист в матче первого круга турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия) обыграл Ллойда Харриcа из ЮАР. Встреча закончилась со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (9:7).



Благодаря этой победе Карацев прервал серию из четырёх поражений подряд. В нынешнем сезоне он провёл уже 19 матчей, в которых одержал лишь девять побед. При этом Аслан успел выиграть турнир в Сиднее (Австралия).



Продолжительность матча составила 2 часа 38 минут. 34-я ракетка мира Карацев сделал три эйса, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из 10. Его соперник, занимающий 38-е место в рейтинге ATP, 10 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из трёх.



В матче второго круга турнира в Риме российский теннисист встретится с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. Он пропустил первый круг.

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