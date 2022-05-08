Кафельников: Алькарас войдёт в топ-5 до «Ролан Гаррос»
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Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников отреагировал на победу испанского теннисиста Карлоса Алькараса в грунтовом турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).
Напомним, в финале соревнований Алькарас всего за один час обыграл третью ракетку мира немца Александра Зверева, одержав вторую в карьере победу на турнирах ATP-1000.
«Надеюсь, что больше никто не будет ставить под сомнение мой прогноз на то, что Алькарас войдёт в пятёрку лучших ещё до того, как начнётся Открытый чемпионат Франции», – написал Кафельников в социальных сетях.
Победа над Зверевым сделала Алькараса самым юным теннисистом в истории, обыгравшим трёх игроков из топ-5 на одном турнире.
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