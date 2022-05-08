Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алькарас — после победы на турнире в Мадриде: это лучшая неделя в моей жизни

Алькарас — после победы на турнире в Мадриде: это лучшая неделя в моей жизни
Комментарии

Испанский теннисист Карлос Алькарас поделился эмоциями от победы на турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). В финале он обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:3, 6:1. Алькарас выиграл уже второй турнир серии «Мастерс» в нынешнем сезоне. Ранее он стал победителем соревнований в Майами (США).

«Победа над двумя лучшими игроками в истории, а затем ещё и успех в матче с третьей ракеткой мира… Могу сказать, что это лучшая неделя в моей жизни. Буду наслаждаться этим моментом.

Мне 19 лет. Думаю, что это залог успеха, позволяющий хорошо играть длинные и тяжёлые матчи. Чувствую себя превосходно.

Турнир в Мадриде был первым, который я посмотрел, когда был ребёнком. Поэтому поднятие над головой этого трофея является эмоциональным событием», — сказал после матча Алькарас.

Новость по теме
Карлос Алькарас разгромил Александра Зверева и стал победителем «Мастерса» в Мадриде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022