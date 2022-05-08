Алькарас — после победы на турнире в Мадриде: это лучшая неделя в моей жизни

Испанский теннисист Карлос Алькарас поделился эмоциями от победы на турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). В финале он обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:3, 6:1. Алькарас выиграл уже второй турнир серии «Мастерс» в нынешнем сезоне. Ранее он стал победителем соревнований в Майами (США).
«Победа над двумя лучшими игроками в истории, а затем ещё и успех в матче с третьей ракеткой мира… Могу сказать, что это лучшая неделя в моей жизни. Буду наслаждаться этим моментом.
Мне 19 лет. Думаю, что это залог успеха, позволяющий хорошо играть длинные и тяжёлые матчи. Чувствую себя превосходно.
Турнир в Мадриде был первым, который я посмотрел, когда был ребёнком. Поэтому поднятие над головой этого трофея является эмоциональным событием», — сказал после матча Алькарас.
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