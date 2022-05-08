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Алькарас: моя цель на сезон — победа на турнире «Большого шлема»

Алькарас: моя цель на сезон — победа на турнире «Большого шлема»
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Испанский теннисист Карлос Алькарас заявил, что постарается выиграть турнир «Большого шлема». Ранее он выиграл два «Мастерса».

«Думаю, что готов выиграть турнир «Большого шлема». Это и есть моя цель на нынешний сезон. Попробую выиграть турнир «Большого шлема». Буду работать для этого. Посмотрим, как всё сложится на «Ролан Гаррос», — сказал Алькарас.

Сегодня, 8 мая, Алькарас одержал победу на турнире в Мадриде. В финале соревнований он обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:3, 6:1. Ранее Алькарас также стал победителем турнира серии «Мастерс» в Майами (США).

Примечательно, что на пути к титулу в Мадриде Алькарас обыграл Рафаэля Надаля, Новака Джоковича и Зверева. Все они входят в топ-5.

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