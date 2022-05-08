Карлос Алькарас — самый молодой теннисист после Надаля, выигравший пять турниров ATP

9-я ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас, сегодня, 8 мая, победивший на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), установил очередное достижение.

Напомним, в финале соревнований 19-летний Алькарас всего за один час обыграл третью ракетку мира немца Александра Зверева, одержав пятую в карьере победу на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов, что сделало его самым молодым игроком, добившимся этого, после Рафаэля Надаля.

Который, в свою очередь, выиграл свой пятый титул ATP в апреле 2005 года, когда в финале турнира в Барселоне обыграл соотечественника Хуана-Карлоса Ферреро.

Ранее в интервью Алькарас, за одну неделю обыгравший Надаля, Джоковича и Зверева, назвал её лучшей в жизни.