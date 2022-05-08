«Рим». Эмма Радукану опубликовала фото перед турниром WTA-1000 в Италии

11-я ракетка мира и победительница Отрытого чемпионата США 2021 года, британская теннисистка Эмма Радукану поделилась в социальных сетях фотографиями из Рима (Италия), где уже завтра начнётся грунтовый турнир категории WTA-1000, на котором она примет участие.

«Риииим», – написала спортсменка в социальных сетях.

Фото: из личного архива Эммы Радукану

Фото: из личного архива Эммы Радукану

На прошедшем грунтовом турнире в Мадриде Радукану уступила на стадии 1/8 украинке Ангелине Калининой, после чего пожаловалась на проблемы со спиной, однако, несмотря на это, всё же заявила о желании выступить в Италии.

Действующей чемпионкой соревнований в Риме, призовой фонд которых в этом году составил € 2 527 250, является лидер сезона и действующий первый номер рейтинга полька Ига Свёнтек.