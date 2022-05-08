Алькарас одержал больше всех побед и выиграл больше всех титулов в сезоне

Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел на первое место по количеству побед и выигранных титулов в нынешнем сезоне. 19-летний спортсмен одержал уже 28-ю победу. В топ-3 рейтинга сезона также входят Стефанос Циципас (27) и Андрей Рублёв (23).
Кроме того, Алькарас завоевал уже четвёртый титул. Он опередил Рафаэля Надаля и Андрея Рублёва, у которых по три победы.
Сегодня, 8 мая, Алькарас стал победителем турнира в Мадриде (Испания). В финале он нанёс поражение немцу Александру Звереву со счётом 6:3, 6:1.
Примечательно, что на пути к титулу в Мадриде Алькарас обыграл Рафаэля Надаля, Новака Джоковича и Зверева. Все они входят в топ-5. Победа над Зверевым сделала испанца самым юным теннисистом в истории, обыгравшим трёх игроков из топ-5 на одном турнире.
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