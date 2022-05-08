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Карлос Алькарас снялся с турнира в Риме после победы в Мадриде

Карлос Алькарас снялся с турнира в Риме после победы в Мадриде
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Испанский теннисист Карлос Алькарас не выступит на турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия). 19-летний спортсмен решил сняться с соревнований после того, как одержал победу на турнире в Мадриде (Испания).

Таким образом, теперь Алькарас вернётся на корт уже на «Ролан Гаррос». Сам испанец уже заявил, что его целью является выиграть турнир «Большого шлема».

Сегодня, 8 мая, он стал победителем «Мастерса» в Мадриде. В финале испанский теннисист обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:3, 6:1. Ранее Алькарас также стал победителем турнира серии «Мастерс» в Майами (США).

Примечательно, что на пути к титулу в Мадриде Алькарас обыграл Рафаэля Надаля, Новака Джоковича и Зверева. Все они входят в топ-5.

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