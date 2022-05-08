«Это позор». Зверев раскритиковал расписание турнира в Мадриде

Немецкий теннисист Александр Зверев выразил недовольство расписанием турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). В финале соревнований он уступил испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 3:6, 1:6.



«Должен сказать, что работа ATP была абсолютным позором на этой неделе. Два дня назад я лёг в 4:00-4:30 утра. Вчера я пошёл спать в 5:20 утра.



Любому нормальному человеку будет тяжело, когда он ложится в 4 утра, а потом в 5 утра.



И мне было сложно играть с Алькарасом на следующий день после такого. Он сейчас является лучшим в мире», — сказал Зверев на пресс-конференции.

Ранее Алькарас также стал победителем турнира серии «Мастерс» в Майами (США).



Примечательно, что на пути к титулу в Мадриде Алькарас обыграл Рафаэля Надаля, Новака Джоковича и Зверева. Все они входят в топ-5.