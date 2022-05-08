Надаль поздравил Алькараса с победой на турнире в Мадриде

21-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль отреагировал на победу своего соотечественника Карлоса Алькараса на турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). В финале 19-летний Алькарас разгромил немца Александра Зверева со счётом 6:3, 6:1.



Карлос выиграл уже второй «Мастерс» в нынешнем сезоне. По ходу турнира он обыграл самого Надаля и первую ракетку мира серба Новака Джоковича.



Надаль опубликовал в соцсетях фото Алькараса с трофеем.



«Поздравляю, Карлос! Что за великолепный турнир! Большая победа!» — написал Надаль.



Алькарас одержал уже семь побед подряд в матчах с соперниками из топ-10. После турнира в Мадриде он снялся с «Мастерса» в Риме (Италия). Теперь испанец вернётся на корт уже н «Ролан Гаррос».