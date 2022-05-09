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Роддик оценил шансы Алькараса на «Ролан Гаррос»

Роддик оценил шансы Алькараса на «Ролан Гаррос»
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Бывший американский теннисист Энди Роддик оценил перспективы испанца Карлоса Алькараса на «Ролан Гаррос». В нынешнем сезоне 19-летний испанский теннисист выиграл уже два турнира серии «Мастерс».

«Я отношу его к числу фаворитов. Не могу поверить, что правда это говорю, но так я чувствую. Считаю его фаворитом вместе с Надалем.

Не думаю, что у него будут проблемы с физической готовностью за эти две недели. Вряд ли ему будет тяжело», — цитирует Роддика Forbes.

Алькарас одержал уже семь побед подряд в матчах с соперниками из топ-10. После турнира в Мадриде он снялся с «Мастерса» в Риме (Италия). Теперь испанец вернётся на корт уже на «Ролан Гаррос». В Мадриде он обыграл Рафаэля Надаля, Новака Джоковича и Александра Зверева. Все они входят в топ-5 рейтинга.

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