Роддик оценил шансы Алькараса на «Ролан Гаррос»

Бывший американский теннисист Энди Роддик оценил перспективы испанца Карлоса Алькараса на «Ролан Гаррос». В нынешнем сезоне 19-летний испанский теннисист выиграл уже два турнира серии «Мастерс».
«Я отношу его к числу фаворитов. Не могу поверить, что правда это говорю, но так я чувствую. Считаю его фаворитом вместе с Надалем.
Не думаю, что у него будут проблемы с физической готовностью за эти две недели. Вряд ли ему будет тяжело», — цитирует Роддика Forbes.
Алькарас одержал уже семь побед подряд в матчах с соперниками из топ-10. После турнира в Мадриде он снялся с «Мастерса» в Риме (Италия). Теперь испанец вернётся на корт уже на «Ролан Гаррос». В Мадриде он обыграл Рафаэля Надаля, Новака Джоковича и Александра Зверева. Все они входят в топ-5 рейтинга.
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