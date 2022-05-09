«У меня есть цель». Янник Синнер прокомментировал расставание с многолетним тренером

12-я ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал неожиданное расставание со своим многолетним тренером и соотечественником Рикардо Пьятти.

«Я не забуду эти прошедшие семь лет с Рикардо и не забуду, куда он вывел меня. Не каждому хватает смелости на подобное решение.

У меня есть цель, и она требует больших жертв. Ради подобного приходится проходить и через непростые времена. Когда вы попадаете в топ-10 или в топ-15 – значение начинает иметь каждая деталь», – приводит слова спортсмена издание Tennis.com.

20-летний Янник Синнер – чемпион пяти турниров ATP в одиночном разряде и одного – в парном, пришедший в академию Пьятти в возрасте 13 лет и покинувший её в апреле этого года.