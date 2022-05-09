Курье рассказал, сколько турниров «Большого шлема» может выиграть Алькарас

Бывший американский теннисист Джим Курье высказался о выступлении испанца Карлоса Алькараса. По мнению эксперта, 19-летний теннисист может выиграть 10 и более турниров «Большого шлема» за карьеру.



«Думаю, что, если Алькарас будет здоров, у этого парня будет двухзначное количество побед на турнирах «Большого шлема».



Я не уверен, что кому-то другому не из «Большой тройки» удастся покорить такую высоту. Посмотрим. Я не знаю, стоит ли ждать от него 20 побед на турнирах «Большого шлема», но двухзначное число явно достижимо», — цитирует Курье Forbes.

Алькарас одержал уже семь побед подряд в матчах с соперниками из топ-10. После турнира в Мадриде он снялся с «Мастерса» в Риме (Италия). Теперь испанец вернётся на корт уже на «Ролан Гаррос».