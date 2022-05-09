Алькарас назвал свой переломный момент в сезоне

Испанский теннисист Карлос Алькарас, ставший победителем турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), заявил, что сделал выводы после неудачного выступления в Монте-Карло. По мнению 19-летнего испанца, именно после того турнира он сумел резко прибавить.



«Считаю себя теннисистом, который очень хорошо играет. Это подтверждает статистика. Думаю, что я неплохо выгляжу на грунте.



Как я говорил в Монте-Карло, человек учится на ошибках и поражениях. Это чёткий пример. Я проиграл в первом раунде в Монте-Карло, сделал выводы из того поражения, начал готовиться к турнирам в Барселоне и Мадриде», — цитирует Алькараса пресс-служба ATP.



В финале турнира в Мадриде Алькарас обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:3, 6:1.