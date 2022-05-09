Карен Хачанов потренировался с Домиником Тимом

26-й номер мирового рейтинга российский теннисист Карен Хачанов поделился в социальных сетях фотографией совместной тренировки с австрийцем Домиником Тимом (91).

Спортсмены готовятся к дебютным матчам на грунтовом турнире серии «Мастерс», который стартовал сегодня в Риме (Италия).

«Отличная тренировка сегодня в Риме. Рад видеть, что ты вернулся, Доминик», – написал Хачанов.

Фото: из личного архива Карена Хачанова

В первом раунде соревнований Хачанов сыграет с итальянцем Джулио Цеппьери (229), Тим – ещё с одним представителем Италии Фабио Фоньини (51).

Призовой фонд турнира в Риме в этом году составил € 5 415 410. Действующим победителем является бывшая первая ракетка мира и 21-кратный победитель турниров «Большого шлема», испанец Рафаэль Надаль.