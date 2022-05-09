Карен Хачанов потренировался с Домиником Тимом

26-й номер мирового рейтинга российский теннисист Карен Хачанов поделился в социальных сетях фотографией совместной тренировки с австрийцем Домиником Тимом (91).
Спортсмены готовятся к дебютным матчам на грунтовом турнире серии «Мастерс», который стартовал сегодня в Риме (Италия).
«Отличная тренировка сегодня в Риме. Рад видеть, что ты вернулся, Доминик», – написал Хачанов.
Фото: из личного архива Карена Хачанова
В первом раунде соревнований Хачанов сыграет с итальянцем Джулио Цеппьери (229), Тим – ещё с одним представителем Италии Фабио Фоньини (51).
Призовой фонд турнира в Риме в этом году составил € 5 415 410. Действующим победителем является бывшая первая ракетка мира и 21-кратный победитель турниров «Большого шлема», испанец Рафаэль Надаль.
- 9 мая 2022
-
01:04
-
00:47
-
00:29
-
00:27
-
00:09
-
00:02
- 8 мая 2022
-
23:56
-
23:40
-
22:56
-
22:39
-
22:36
-
22:21
-
22:15
-
21:45
-
21:41
-
21:31
-
21:26
-
21:19
-
20:53
-
19:48
-
19:47
-
19:02
-
18:57
-
18:14
-
18:05
-
17:32
-
15:26
-
14:22
-
14:00
-
13:06
-
12:45
-
11:33
-
11:15
-
10:38
-
10:18