Андрей Рублёв обогнал Даниила Медведева в Чемпионской гонке ATP

ATP опубликовала обновлённую версию Чемпионской гонки теннисистов в мужском одиночном разряде. Российский теннисист Андрей Рублёв обошёл своего соотечественника Даниила Медведева. Рублёв поднялся с шестого на четвёртое место, а Медведев опустился с четвёртого на пятое.

Испанец Карлос Алькарас, выигравший грунтовый «Мастерс» в Барселоне, поднялся с третьей на вторую строчку и вплотную приблизился к соотечественнику Рафаэлю Надалю, продолжающему возглавлять рейтинг.

Чемпионская гонка ATP. 9 мая

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 3530 очков.

2 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 3460.

3 (2). Стефанос Циципас (Греция) — 2890.

4 (6). Андрей Рублёв (Россия) — 1910.

5 (4). Даниил Медведев (Россия) — 1900.

6 (7). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 1855.

7 (5). Тейлор Фритц (США) — 1765.

8 (12). Александр Зверев (Германия) — 1620.

9 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 1255.

10 (11). Хуберт Хуркач (Польша) — 1200…

30 (28). Карен Хачанов (Россия) — 595…

50 (43). Аслан Карацев (Россия) — 460.

Как россияне обыгрывали Короля грунта Рафаэля Надаля: