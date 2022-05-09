Андрей Рублёв обогнал Даниила Медведева в Чемпионской гонке ATP

ATP опубликовала обновлённую версию Чемпионской гонки теннисистов в мужском одиночном разряде. Российский теннисист Андрей Рублёв обошёл своего соотечественника Даниила Медведева. Рублёв поднялся с шестого на четвёртое место, а Медведев опустился с четвёртого на пятое.
Испанец Карлос Алькарас, выигравший грунтовый «Мастерс» в Барселоне, поднялся с третьей на вторую строчку и вплотную приблизился к соотечественнику Рафаэлю Надалю, продолжающему возглавлять рейтинг.
Чемпионская гонка ATP. 9 мая
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 3530 очков.
2 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 3460.
3 (2). Стефанос Циципас (Греция) — 2890.
4 (6). Андрей Рублёв (Россия) — 1910.
5 (4). Даниил Медведев (Россия) — 1900.
6 (7). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 1855.
7 (5). Тейлор Фритц (США) — 1765.
8 (12). Александр Зверев (Германия) — 1620.
9 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 1255.
10 (11). Хуберт Хуркач (Польша) — 1200…
30 (28). Карен Хачанов (Россия) — 595…
50 (43). Аслан Карацев (Россия) — 460.
Как россияне обыгрывали Короля грунта Рафаэля Надаля:
- 9 мая 2022
-
08:16
-
07:51
-
07:32
-
06:08
-
01:04
-
00:47
-
00:29
-
00:27
-
00:09
-
00:02
- 8 мая 2022
-
23:56
-
23:40
-
22:56
-
22:39
-
22:36
-
22:21
-
22:15
-
21:45
-
21:41
-
21:31
-
21:26
-
21:19
-
20:53
-
19:48
-
19:47
-
19:02
-
18:57
-
18:14
-
18:05
-
17:32
-
15:26
-
14:22
-
14:00
-
13:06
-
12:45