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Андрей Рублёв обогнал Даниила Медведева в Чемпионской гонке ATP

Андрей Рублёв обогнал Даниила Медведева в Чемпионской гонке ATP
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ATP опубликовала обновлённую версию Чемпионской гонки теннисистов в мужском одиночном разряде. Российский теннисист Андрей Рублёв обошёл своего соотечественника Даниила Медведева. Рублёв поднялся с шестого на четвёртое место, а Медведев опустился с четвёртого на пятое.

Испанец Карлос Алькарас, выигравший грунтовый «Мастерс» в Барселоне, поднялся с третьей на вторую строчку и вплотную приблизился к соотечественнику Рафаэлю Надалю, продолжающему возглавлять рейтинг.

Чемпионская гонка ATP. 9 мая
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 3530 очков.
2 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 3460.
3 (2). Стефанос Циципас (Греция) — 2890.
4 (6). Андрей Рублёв (Россия) — 1910.
5 (4). Даниил Медведев (Россия) — 1900.
6 (7). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 1855.
7 (5). Тейлор Фритц (США) — 1765.
8 (12). Александр Зверев (Германия) — 1620.
9 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 1255.
10 (11). Хуберт Хуркач (Польша) — 1200…
30 (28). Карен Хачанов (Россия) — 595…
50 (43). Аслан Карацев (Россия) — 460.

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Как россияне обыгрывали Короля грунта Рафаэля Надаля:

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