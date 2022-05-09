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Анастасия Павлюченкова опустилась на пять мест в рейтинге WTA

Анастасия Павлюченкова опустилась на пять мест в рейтинге WTA
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WTA опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисисток в женском одиночном разряде. Первая ракетка России Анастасия Павлюченкова потеряла пять мест и опустилась на 20-ю строчку. Екатерина Александрова, которая вышла в полуфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), отыграла 14 мест и стала 31-й.

Чешка Барбора Крейчикова поднялась на второе место, потеснив испанку Паулу Бадосу. Возглавляет рейтинг, как и прежде, полька Ига Свёнтек.

Рейтинг WTA. 9 мая
1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 7061 очко.
2 (2). Барбора Крейчикова (Чехия) — 5011.
3 (3). Паула Бадоса (Испания) — 4720.
4 (5). Мария Саккари (Греция) — 4596.
5 (6). Анетт Контавейт (Эстония)— 4446.
6 (7). Каролина Плишкова (Чехия) — 4152.
7 (10). Онс Жабер (Тунис) — 3895.
8 (4). Арина Соболенко (Беларусь) — 3721.
9 (8). Даниэль Коллинз (США) — 3211.
10 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 3135…
20 (15). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2092…
23 (23). Дарья Касаткина (Россия) — 1825…
25 (26). Людмила Самсонова (Россия) — 1682…
28 (25). Вероника Кудерметова (Россия) — 1635…
31 (45). Екатерина Александрова (Россия) — 1576…

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