Анна Курникова показала фото с Энрике Иглесиасом и их тремя детьми

Полуфиналистка Уимблдона 1997 года, бывшая восьмая ракетка мира, россиянка Анна Курникова опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила снимок с семьёй. Возлюбленный Курниковой — певец Энрике Иглесиас, у пары есть трое детей: двойняшки: сын Николас и дочь Люси (родились 16 декабря 2017 года), а также дочь Мэри (родилась 30 января 2020 года).

«С днём рождения самого потрясающего папу! Мы невероятно тебя любим!» — подписала фото Курникова. Вчера, 8 мая, Иглесиасу исполнилось 47 лет.

Фото: из личного архива анны курниковой

Анна Курникова не выиграла ни одного турнира WTA в одиночном разряде, зато добилась успехов в парном теннисе, выступая со швейцаркой Мартиной Хингис. Пара Курникова — Хингис дважды побеждала на Открытом чемпионате Австралии (1999 и 2002 годы) и однажды вышла в финал «Ролан Гаррос» (1999 год). Анна была первой ракеткой мира в парном разряде.

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