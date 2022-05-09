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Карлос Алькарас назвал причину снятия с «Мастерса» в Риме

Карлос Алькарас назвал причину снятия с «Мастерса» в Риме
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Шестая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас, который вчера, 8 мая, выиграл грунтовый «Мастерс» в Мадриде, объяснил, почему решил сняться с турнира в Риме, который проходит с 8 по 15 мая. По словам Алькараса, у него возникли проблемы с ногой.

«Из-за падения возникла проблема с лодыжкой. Утром (вчера, 8 мая. — Прим. «Чемпионата») она была немного опухшей. Кроме того, у меня была мозоль на ногах, и возникло небольшое заражение. День начался тяжеловато.

Считаю, что сейчас лучше отдохнуть, восстановить лодыжку, восстановить ноги и быть готовым к Парижу на все сто процентов», — приводит слова Карлоса Tennis Head.

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